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Лицом к событию. Братья Михалковы не замарают себя Навальным!

Лицом к событию. Братья Михалковы не замарают себя Навальным!
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Лицом к событию. Братья Михалковы не замарают себя Навальным!

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Андрон Кончаловский, он как и его брат. Он с Навальным ни в каком виде не может соседствовать, даже в порядке номинантов на одну премию. Что думают про таких, как Михалковы, артисты Лия Ахеджакова и Лев Прыгунов? А что они думают о людях, которые легко согласились с тем, что украинский Крым вдруг стал «наш»? В разговоре также участвует глава экспертного совета премии «Белый слон» кинокритик Виктор Матизен.

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