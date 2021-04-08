Время Свободы: Новый фронт России против Украины – в Европейском суде

Расследователи засекли на границе России с Украиной вооружения, избыточные для конфликта в Донбассе. *** Европейский суд по правам человека завален жалобами против Киева. Кто их пишет? *** "Обнаженный" Эрмитаж и что не в порядке со здоровьем общества. .