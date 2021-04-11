Поверх барьеров с Иваном Толстым. Найдены документы о Сергее Набокове

В первой части - передача о Сергее Набокове, полузагадочном брате писателя, том самом, кого Владимир обсуждал с отцом в последний вечер перед гибелью Владимира Дмитриевича. Сергей Набоков, как известно, погиб в нацистском лагере. Найденные полицейские документы 1940-х годов кое-что проясняют в судьбе "бедного, бедного Сережи". О своей архивной находке рассказывает Григорий Аросев. Во второй части программы - мемуарные записки Михаила Талалая "Форточка в Европу".