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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Найдены документы о Сергее Набокове

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Найдены документы о Сергее Набокове
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Найдены документы о Сергее Набокове

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В первой части - передача о Сергее Набокове, полузагадочном брате писателя, том самом, кого Владимир обсуждал с отцом в последний вечер перед гибелью Владимира Дмитриевича. Сергей Набоков, как известно, погиб в нацистском лагере. Найденные полицейские документы 1940-х годов кое-что проясняют в судьбе "бедного, бедного Сережи". О своей архивной находке рассказывает Григорий Аросев. Во второй части программы - мемуарные записки Михаила Талалая "Форточка в Европу".

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