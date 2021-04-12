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Лицом к событию. Они поехали...

Лицом к событию. Они поехали...
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Лицом к событию. Они поехали...

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Все последние недели россиянам рассказывали, что вот завтра война. Киев нападет на Донбасс. По счастью, случился юбилей полета в космос Юрия Гагарина. Пропаганда сделала короткую передышку на праздник.  Чем сегодняшняя Россия может быть привлекательной для остального мира? В гостях аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников. При участии политиков из Литвы и Беларуси -  Расы Юкнявичене и Анатолия Лебедько, и  журналиста из Еревана Каринэ Арутюнян

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