Время Свободы: "Высылают по национальному признаку"

Важно ли, кто побеждает в космической гонке?***Можно ли считать высылку из Франции Магомеда Гадаева местью французских властей чеченцам за убийство Самюэля Пати?*** Картина Караваджо едва не была продана с частного аукциона Мадриде всего за полторы тысячи евро
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