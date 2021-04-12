Время Свободы: "Украине теперь есть чем встретить российскую бронетехнику"

Может ли Украина дать отпор российским подразделениям в случае возобновления масштабных боевых действий в Донбассе***Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин – о давлении на независимые СМИ*** Участнику акции в поддержку Алексея Навального Николаю Девятову грозит до 10 лет тюрьмы