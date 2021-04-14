Лицом к событию. Путин бьет своих

Почему российские власти именно сейчас закрывают авиасообщение с Турцией? Почему Байден предложил встречу Путину? Чем закончится голодовка Навального? Об этом - гости программы «Лицом к событию» Леонид Гозман и Максим Шевченко.
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