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Лицом к событию
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Лицом к событию. Путин бьет своих

Лицом к событию. Путин бьет своих
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Лицом к событию. Путин бьет своих

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Почему российские власти именно сейчас закрывают авиасообщение с Турцией? Почему Байден предложил встречу Путину? Чем закончится голодовка Навального? Об этом - гости программы «Лицом к событию» Леонид Гозман и Максим Шевченко.

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