Дороги к свободе. Донбасс: возобновится ли диалог?

Россия блокирует продвижение переговоров по Донбассу, но утверждает, что виной всему позиция Киева. Есть ли выход из тупика? Виталий Портников беседует с журналистами Станиславом Асеевым и Романом Цимбалюком
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