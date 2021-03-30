Песков о Навальном: "гражданин противного мне мировозрения"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался в интервью "Аргументам и фактам", что ему противно мировоззрение политика Алексея Навального, но он считает его обычным гражданином страны, который ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону. Оппозиционера он – традиционно для Кремля – не называл по фамилии
"Этот гражданин, — сказал Песков, — конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несёт ответственность за свои деяния по закону". Песков утверждает, что с Навальным обращаются, как с обычным российским гражданином.
"Выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", - отметил пресс-секретарь президента. "Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?", - добавил Песков.
Накануне публикации интервью Навальный вновь подал к Пескову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Первый иск против Пескова Навальный инициировал в ноябре 2020 года. Он требовал от Пескова опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение заявлений о том, что с Навальным "работают специалисты" ЦРУ и всё, что "озвучивает" оппозиционер – в частности, обвинения против президента Путина, – ему "вкладывает в уста" американская спецслужба. Тогда суд вернул иск из-за "процессуальных недостатков".
В начале октября 2020 года, после того, как Навальный в интервью Der Spiegel заявил, что возлагает ответственность за свое отравление на президента Путина, Песков назвал слова оппозиционера "оскорбительными" и сказал, что тему Навального Кремль больше комментировать не будет.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.
- 24 марта адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного. Со слов адвокатов, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. ФСИН назвала состояние Навального "удовлетворительным". А заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер симулирует проблемы со здоровьем.
- Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение.
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