СМИ сообщили об участии дагестанцев в драке со стрельбой на рынке в Москве

Выходцы из Дагестана могут быть причастны к массовой драке в Москве, в результате которой один человек погиб, а ещё несколько серьёзно ранены. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По неподтвержденным данным, драка произошла 27 марта в районе рынка "Фуд Сити" на окраине города. Один из её участников умер в такси от ножевых ранений. Другой был найден той же ночью посреди дороги возле торгового центра. У него зафиксировали несколько ножевых и огнестрельных ранений, он в реанимации. Ещё один пострадавший попал в больницу с распоротым животом, несколько других – с черепно-мозговыми травмами, утверждает Baza.

Погибший и раненые – приезжие из Таджикистана. Причиной конфликта стали "разборки" с группировкой выходцев из Дагестана, пишет телеграм-канал, ссылаясь на неназванные источники. По их же данным, после драки полиция провела спецоперацию на территории рынка, в которой якобы участвовали около 200 сотрудников.

Администрация "Фуд Сити" опровергла сведения о полицейской операции, назвав её "информационным вбросом", цель которого – нанести ущерб публичному имиджу крупнейшего агрокластера в России". При этом сообщения о самой драке руководство рынка не комментирует. Помимо телеграм-канала Baza, о ней также написали сайт телеканала РЕН-ТВ и газета "Вечерняя Москва".