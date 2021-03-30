Брат Рамзана Кадырова собирается в Госдуму по спискам "Единой России"

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Как сообщает издание "Открытые медиа", Хас-Магомед Кадыров подал документы на участие в праймериз "Единой России", чтобы по её спискам баллотироваться в нижнюю палату парламента.
Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Он четвероюродный брат Рамзана Кадырова. В феврале он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного.
Карьера родственника Рамзана Кадырова началась в 2017 году. Тогда он был поставлен руководить полицией Грозного, затем был мэром Аргуна и секретарём Совета безопасности республики. Перед тем, как возглавить Грозный, Хас-Магомед Кадыров руководил администрацией главы и правительства Чечни.
- На праймериз в Чечне уже зарегистрировались действующие парламентарии от республики, в том числе Адам Делимханов. Он будет избираться в Госдуму уже на четвёртый срок.
- Хас-Магомед Кадыров четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Всего, по данным Кавказ.Реалии, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи отвергал.
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