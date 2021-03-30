Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Брат Рамзана Кадырова собирается в Госдуму по спискам "Единой России"

Хас-Магомед Кадыров

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Как сообщает издание "Открытые медиа", Хас-Магомед Кадыров подал документы на участие в праймериз "Единой России", чтобы по её спискам баллотироваться в нижнюю палату парламента.

Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Он четвероюродный брат Рамзана Кадырова. В феврале он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного.

Карьера родственника Рамзана Кадырова началась в 2017 году. Тогда он был поставлен руководить полицией Грозного, затем был мэром Аргуна и секретарём Совета безопасности республики. Перед тем, как возглавить Грозный, Хас-Магомед Кадыров руководил администрацией главы и правительства Чечни.

  • На праймериз в Чечне уже зарегистрировались действующие парламентарии от республики, в том числе Адам Делимханов. Он будет избираться в Госдуму уже на четвёртый срок.
  • Хас-Магомед Кадыров четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова.
  • Всего, по данным Кавказ.Реалии, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи отвергал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG