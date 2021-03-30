Брат Рамзана Кадырова собирается в Госдуму по спискам "Единой России"

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова намерен выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Как сообщает издание "Открытые медиа", Хас-Магомед Кадыров подал документы на участие в праймериз "Единой России", чтобы по её спискам баллотироваться в нижнюю палату парламента.

Хас-Магомеду Кадырову 30 лет. Он четвероюродный брат Рамзана Кадырова. В феврале он был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного.

Карьера родственника Рамзана Кадырова началась в 2017 году. Тогда он был поставлен руководить полицией Грозного, затем был мэром Аргуна и секретарём Совета безопасности республики. Перед тем, как возглавить Грозный, Хас-Магомед Кадыров руководил администрацией главы и правительства Чечни.