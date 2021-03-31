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Счастье для всех, даром! Владимир Абаринов – о плане спасения

В этом месяце десятки миллионов американцев получили из казны по 1400 долларов – безвозмездно, безо всяких условий. Деньги выплачены по закону о стимулировании экономики в условиях пандемии. Краткое название закона – "Американский план спасения". Единовременная одноразовая выплата – только часть плана, и не самая значительная. План предусматривает также исключение из налогооблагаемого дохода расходов на детей – 3600 долларов в год на ребенка до 6 лет, 3000 – до 17, гранты для малоимущих студентов, помощь в оплате аренды жилья и многое другое.


Пресса называет закон "второй войной с бедностью". Первую объявил 59 лет назад президент Линдон Джонсон. Его программа "Великое общество" должна была покончить с этим проклятьем цивилизации. "Великое общество, – говорил Джонсон, обращаясь к Конгрессу и нации, – это общество, в котором каждый ребенок сможет получить знания, чтобы обогатить свой ум и развить свои таланты. Это общество, в котором досуг – это желанная возможность создавать и размышлять, а не повод для скуки и тревоги. Это общество, удовлетворяющее не только нужды плоти и интересы коммерции, но и потребность в красоте и жажду общения. Это общество, где человек восстановит свою связь с природой. Это общество, в котором люди больше заботятся о качестве своих целей, чем о количестве своего имущества. Но самое главное: Великое общество – это не тихая гавань, не место отдыха, не конечная станция, не завершение работы. Это постоянный вызов, манящий нас навстречу нашей судьбе, в осуществлении которой сольются воедино смысл нашей жизни и изумительные плоды нашего труда".

"Войну выиграла бедность", – сказал впоследствии Рональд Рейган. Это далеко не так, но картина, нарисованная Джонсоном, остается недостижимым идеалом. Человечество еще не придумало общественного устройства, при котором не будет бедных, сирых и убогих. Кто должен позаботиться о них? Томас Мор, придумавший в XVI веке казарменный коммунизм, был убежден, что недостатка в материальных благах не будет, если возложить трудовую повинность на "праздную толпу" священников и монахов, богачей и окружающих их "сброд ливрейных бездельников", а также "крепких и сильных нищих, предающихся праздности". Большевики так и сделали, но утопия осталась утопией.

Идеолог Американской революции Томас Пейн в трактате "Аграрная справедливость" утверждал, что бедняки лишены своей доли общественного достояния вследствие частной собственности на землю, и эту долю им следует компенсировать: 15 фунтов единовременного пособия по достижении 21 года и по 10 фунтов в год пожизненно каждому человеку старше 50 лет. Важный принцип этого плана состоял в том, что выплаты должны получать все независимо от их материального положения. Если кто-то сочтет эти деньги лишними, он может вернуть их в общий фонд.

Рабочие места, созданные Трампом, были низкооплачиваемыми и не могли прокормить работника

Это предложение уже очень близко к идее безусловного базового дохода, о которой теперь много говорят. Его коренное отличие от существующих социальных программ – именно неизбирательность, отсутствие квалификационных требований. Когда потенциальный получатель помощи обязан вписываться в определенные критерии, когда устанавливается потолок доходов, при которых можно претендовать на пособие, вокруг этих программ вырастает бюрократический аппарат, следящий за соблюдением условий, а главное, человек лишается стимула что-либо менять в своей жизни. Звучит парадоксально, но ему выгоднее оставаться бедным. Это порочный круг нищеты. Безусловный базовый доход никоим образом не ограничивает заработки, он лишь избавляет человека от вечной заботы о куске хлеба.

Дональд Трамп очень гордился экономическим ростом и сокращением безработицы, достигнутыми в его президентство. Но в жизни малоимущего населения от этих цифр ничего не менялось: рабочие места, созданные Трампом, были низкооплачиваемыми и не могли прокормить работника. Среди демократов, участвовавших в президентских выборах 2020 года, был кандидат, сделавший безусловный базовый доход главным пунктом своей программы, – Эндрю Ян. Он предлагает выплачивать каждому совершеннолетнему американцу "дивиденд свободы" – по тысяче долларов в месяц. По его подсчетам, вдвое меньшего, чем в Европе, налога на добавленную стоимость с лихвой хватит на эти выплаты. Правая пресса изображала его как опасного социалиста, и немудрено: 10 процентов избирателей, голосовавших в 2016 году за Трампа, готовы были предпочесть действующего президента Яну. Среди республиканской молодежи эта поддержка была еще выше. Но вожди Демпартии сочли за благо дистанцироваться от "левацкой" ереси.

Ян сошел с дистанции ещё в феврале, но в этом году будет участвовать в выборах мэра Нью-Йорка. Идея безусловного базового дохода вошла в американский политический дискурс, и никакие страшилки Трампа о грядущем ужасе социализма этого факта отменить не в силах.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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