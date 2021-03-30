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Что скрывается в тени? Легко ли распознать серийного убийцу

Что скрывается в тени? Легко ли распознать серийного убийцу
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Что скрывается в тени? Легко ли распознать серийного убийцу

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Кто такие маньяки. Как становятся серийными убийцами. Можно ли по внешним признакам распознать в человеке серийного преступника. Чем миссионеры отличаются от визионеров и часто ли серийными убийцами становятся женщины.

Кто такие маньяки. Как становятся серийными убийцами. Можно ли по внешним признакам распознать в человеке серийного преступника. Чем миссионеры отличаются от визионеров и часто ли серийными убийцами становятся женщины.

В подкасте участвует Сергей Ениколопов, кандидат психологических наук, доцент, заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья.
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