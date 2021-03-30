Правительство разрешит приватизацию земли возле природоохранных водоёмов 

Росреестр по поручению правительства России подготовил поправки в Земельный кодекс, которые разрешат приватизировать земли во втором поясе зон санитарной охраны водоёмов, являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.
В Росреестре объяснили необходимость поправок тем, что "если у каждого охраняемого участка появится хозяин, то будет с кого спросить за соблюдение природоохранного законодательства, чистоту и качество окружающей среды". В ведомстве утверждают, что арендаторы уходят от такой ответственности.
На сегодняшний день закон запрещает приватизировать земельные участки, которые располагаются на расстоянии до двух километров от берегов природоохранных водоёмов.
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