Правительство разрешит приватизацию земли возле природоохранных водоёмов 

Росреестр по поручению правительства России подготовил поправки в Земельный кодекс, которые разрешат приватизировать земли во втором поясе зон санитарной охраны водоёмов, являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

В Росреестре объяснили необходимость поправок тем, что "если у каждого охраняемого участка появится хозяин, то будет с кого спросить за соблюдение природоохранного законодательства, чистоту и качество окружающей среды". В ведомстве утверждают, что арендаторы уходят от такой ответственности.

На сегодняшний день закон запрещает приватизировать земельные участки, которые располагаются на расстоянии до двух километров от берегов природоохранных водоёмов.