"Единая Россия" использовала в своём ролике 7-летнего сына Бориса Немцова

Московское отделении партии "Единая Россия" использовало семилетнего сына погибшего политика Бориса Немцова в своём видеоролике, обнаружило издание "МБХ медиа".

В ролике рассказывается об акции активистов "Единой России" и движения "Молодая гвардия" в честь Международного дня театра. В сообщении об этой акции говорилось, что "около театра имени Пушкина 7-летний Боря Немцов поздравил москвичей прочтением "Великопостной молитвы" Александра Сергеевича Пушкина", и что "от такого творческого подарка прохожие были в восторге".

В разговоре с "МБХ медиа" мать 7-летнего мальчика, Екатерина Ифтоди, заявила, что её сын "принимал и будет принимать" участие в мероприятиях "Единой России". По её словам, "руководство страны отнеслось очень с большим пониманием и глубоким почтением к ребёнку". Ифтоди также рассказала, что с этого года сама состоит в "Единой России".

Екатерина Ифтоди познакомилась с политиком Борисом Немцовым в 2013-м году. После убийства оппозиционера она подала иск с требованием признать, что погибший является отцом её ребёнка и что мальчик имеет право на получение наследства. Суд удовлетворил требования Ифтоди.