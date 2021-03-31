Российские хакеры заподозрены в краже почты Госдепартамента США

Хакеры получили доступ к нескольким тысячам писем Государственного департамента США. Переписка велась Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Злоумышленники могли быть из России и связаны с Кремлём. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США и на одного неназваного американского чиновника.

По данным издания, взлом стал вторым успешным похищением писем Госдепа российскими хакерами за 10 лет. Ранее дипломатическая переписка США появлялась на сайте WikiLeaks, многочисленные источники утверждали, что письма могли быть переданы проекту российской разведкой (Кремль всегда отрицает причастность к таким атакам). Сейчас неизвестно, были ли в прошлогодней утечке секретные данные, уточняет журнал.

По данным Politico, утечка писем произошла в прошлом году, но ранее о ней не сообщалось. Официальные лица и российское посольство тему изданию не прокомментировали. В середине декабря стало известно, что государственные ведомства США подверглись беспрецедентной по масштабу хакерской атаке, была ли кража писем частью этого взлома — неизвестно.

Обнаруженная в декабре атака продолжалась больше полугода и коснулась федеральных ведомств США, крупных частных компаний и государственных учреждений других стран. В марте стало известно о массовой атаке на десятки или сотни тысяч организаций через почтовые сервисы Microsoft.

Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости, которые были использованы, "существенны" и "могут иметь долговременные последствия". Коснулась ли атака государственных органов страны — не сообщалось.