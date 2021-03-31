В Италии арестован капитан ВМС за шпионаж в пользу России

В Риме арестован капитан военно-морских сил по подозрению в шпионаже в пользу России. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним задержан работающий в российском посольстве военнослужащий, он будет выслан из страны, передаёт газета Corriere della Sera. Это первый такой случай в стране после распада СССР, утверждает la Repubblica.

Имена подозреваемых не раскрываются, известно только звание подозреваемого итальянца. Он – капитан фрегата, это эквивалентно званию капитана второго ранга в российских ВМС и подполковника в сухопутных войсках. Задержание произошло сразу после того как итальянец передал россиянину секретные документы. Он имел доступ как к сведениям об армии и флоте Италии, так и об операциях НАТО.

По данным издания, подозреваемые давно находились под контролем итальянских спецслужб. В операции по задержанию вечером во вторник участвовал спецназ карабинеров, Агентство внутренней информации и безопасности и Генеральный штаб. la Repubblica отмечает беспрецедентность этого случая – в последний раз ордера на арест подозреваемым в шпионаже выдавали в Италии в 1989 году.

Тогда двое арестованных, предположительно, были сотрудниками КГБ, один – болгарской разведки, а один – бывшим итальянским карабинером, им удалось скрыться в Софии.

Две недели назад, в середине марта, в Софии прошла спецоперация по задержанию группы офицеров Генштаба, подозреваемых в шпионаже в пользу России.