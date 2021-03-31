Популярность Болсонару падает из-за COVID-19 и конфликта с армией

Бразильская политическая система переживает масштабный кризис в сочетании с разбушевавшийся эпидемией COVID-19. Популярность крайне правого президента страны Жаира Болсонару резко снизилась на фоне двух важнейших факторов: его безуспешных попыток установить чрезмерный контроль над вооруженными силами и обострения коронавирусного кризиса. Об этом рассказывает Би-би-си.

Впервые в истории страны руководители всех ключевых оборонных ведомств – главы армии, ВМС и ВВС, а также министр обороны – ушли в отставку из-за разногласий с президентом, которого они обвинили в стремлении добиться от них личной преданности в ущерб интересам государства. Покинул свой пост и министр иностранных дел: он подвергся критике со стороны законодателей за срыв поставок вакцин из Китая.

Во вторник в стране был установлен рекордный суточный прирост погибших от COVID-19 – 3780 человек. В результатное общее количество умерших составило 314 тысяч. Бразилия занимает второе место по общему числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – более 12,5 миллионов. Бразильские медики зафиксировали резкий рост заболеваемости среди молодежи.

Болсонару, занимающий свою должность с 2019 года, с самого начала последовательно выступал против мер изоляции, утверждая, что ущерб для экономики из-за карантина будет хуже, чем последствия пандемии. Лишь на прошлой неделе он впервые открыто высказался в поддержку решительной борьбы с пандемией, пообещав сделать нынешний год годом вакцинации.

Согласно данным опроса, проведенного в середине марта группой Datafolha, 43 процента бразильцев назвали именно Болсонару виновником критической коронавирусной ситуации. 54 процента оценили его работу, направленную на борьбу с пандемией, как плохую или очень плохую. Этот показатель с января вырос на 6 процентов.