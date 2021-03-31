Предполагаемый партнёр министра финансов России Антона Силуанова могла получить доли в проектах, связанных с масштабным бесконкурсным госфинансированием. 33-летняя Ольга Хромченко до недавнего времени работала в государственном "Росспиртпроме", а теперь участвует в строительстве платных дорог, грузового порта и владеет компанией, участвовавшей в единственном федеральном проекте государственно-частного партнёрства в 2020 году. Об этом пишет издание The Insider.

Издание связывает с бывшей сотрудницей госпредприятия компании-операторы платных дорог в Московской области, фармацевтическую компанию, строительство порта на Сахалине за 4 миллиарда рублей, микрокредитную финансовую организацию и запланированное к строительству предприятие по производству целлюлозы.

Одна из компаний, в которой есть доля у предпринимателя, построит платную дорогу от подмосковных Солнцева до Железнодорожного, правительство Московской области планирует выделить на проект больше 50 миллиардов рублей, подрядчик выбирался без конкурса. В целлюлозное предприятие правительство может вложить больше 3 миллиардов рублей, пишет издание.

В разговоре с журналистами бизнесвумен заявила, что министр не помогает ей в бизнесе. Гендиректор "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов отметил в комментарии The Insider, что в ситуации может быть коррупционное нарушение. Сам чиновник не стал комментировать журналистам возможный конфликт интересов.