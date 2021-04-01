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Лицом к событию

"Главный источник его удовольствия – готовность людей расчеловечиться и покориться"

Дмитрий Глуховский и Максим Суханов, коллаж

"Это сафари такое демоническое, где людям предлагаются в лучших сатанинских традициях какие-то выборы, которые должны их так или иначе подчинить и расчеловечить". Автор романов "Метро" и "Текст" впервые пишет сериал, который никогда не покажут по российскому телевидению. "Топи" – бездонный беспросветный ад русской деревни, в который попадают столичные жители. В эфире писатель Дмитрий Глуховский и журналист Радио Свобода Андрей Шарый. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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