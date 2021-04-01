"Главный источник его удовольствия – готовность людей расчеловечиться и покориться"

"Это сафари такое демоническое, где людям предлагаются в лучших сатанинских традициях какие-то выборы, которые должны их так или иначе подчинить и расчеловечить". Автор романов "Метро" и "Текст" впервые пишет сериал, который никогда не покажут по российскому телевидению. "Топи" – бездонный беспросветный ад русской деревни, в который попадают столичные жители. В эфире писатель Дмитрий Глуховский и журналист Радио Свобода Андрей Шарый. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева