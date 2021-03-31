Власти РФ, перебросив войска к границе с Украиной, заявили о риске войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены "растущей напряженностью" в Донбассе. "Украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, не хотелось бы это увидеть", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".
На вопрос, допускают ли в Кремле участие российской армии в военных действиях на стороне так называемой Донецкой народной республики, Песков отметил, что имеет в виду "гражданскую войну", которая, по его мнению, в Донбассе и была.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе страны порядка четырёх тысяч военных. Речь идёт о батальонных тактических группах, которые, по данным штаба ВСУ, приведены в состояние боевой готовности. Украинские СМИ сообщили также о переброске к границам российской военной техники.
26 марта недалеко от населённого пункта Шумы Донецкой области в результате миномётного обстрела со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли четверо украинских военнослужащих, ещё двое лучили ранения. Украинские власти и власти так называемой "ДНР" обвинили друг друга в эскалации конфликта.
- Вооружённый конфликт в Донбассе начался весной 2014-го года после аннексии Россией полуострова Крым, принадлежавшего Украине. За время военных действий погибли, по разным данным, от пяти до десяти тысяч человек. В 2015 году были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта. Они, однако, практически не выполняются. Украина и страны Запада обвиняют Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе в использовании своих вооружённых сил и техники. В Кремле это отрицают, заявляя при этом, что "Россия Донбасс не бросит".
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