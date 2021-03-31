Петербуржца, толкнувшего омоновца, приговорили к году колонии-поселения 

В Санкт-Петербурге суд приговорил к одному году колонии-поселения жителя города Евгения Туганкова. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику ОМОН на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которая прошла 31 января.

При этом Туганков всего лишь оттолкнул омоновца. Более того, по словам подсудимого, он не участвовал в митинге, а оказался на месте его проведения случайно. "Я увидел как люди в чёрном, у которых не было опознавательных знаков, пытались арестовать человека. Я посчитал это несправедливым и вмешался", - рассказал Туганков на суде. При этом он признал вину, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке.

Ещё одного жителя Петербурга, Кирилла Богданова, оказавшегося 31 января на митинге в поддержку Навального, приговорили к полутора годам условного срока. Суд постановил, что Богданов ударил полицейского кулаком. Отмечается, что в ответ сотрудник МВД направил на протестующих боевой пистолет.

В среду в Москве, также по делу о применении насилия к представителю власти на митинге в поддержку Навального, был задержан житель столицы Александр Федеряков. По версии следствия, 23 января он распылил газовый баллончик в стоявшего напротив сотрудника ОМОН. Отмечается, что обыск в квартире задержанного проходил при его детях.