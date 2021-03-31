В Берлине призвали к мораторию на завершение "Северного потока – 2"

В окружении канцлера Германии Ангелы Меркель призвали к мораторию на достройку газопровода "Северный поток – 2" с участием России.

Мнение, высказанное координатором трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петером Байером, расходится с официальной позицией Берлина, который поддерживает завершение трубопровода по дну Балтийского моря вопреки жёсткой критике проекта со стороны Соединённых Штатов.

"Данный проект – это серьёзное препятствие для нового старта трансатлантических связей", – приводит в среду слова Петера Байера издание Wirtschaftswoche. Чиновник добавил, что американцы ждут от Германии не только изменения риторики, но и соответствующих действий.

Газопровод из России в ФРГ по дну Балтийского моря в настоящий момент построен на 95% и может быть завершён к сентябрю. Вашингтон считает, что запуск "Северного потока – 2" сделает Европу более зависимой от российских энергопоставок и, соответственно, усилит политическое влияние Москвы на ЕС. Администрация президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций в связи со строительством.

Американские власти уже ввели санкции против российской компании KVT-RUS, которая считается оператором судна-трубоукладчика Fortuna. Ограничительные меры вступили в силу незадолго до завершения срока полномочий предыдущего главы американского президента Дональда Трампа.

Эксперты не исключают, что Берлин рассчитывал на смягчение позиции Вашингтона после прихода к власти Байдена, но, как сказал новый госсекретарь США Энтони Блинкен, "Северный поток – 2" – это "плохая идея, плохая для Европы, плохая для Соединённых Штатов".

Москва и Берлин заявляют, что "Северный поток – 2" стоимостью 11 миллиардов долларов, возглавляемый "Газпромом", имеет преимущественно экономические задачи и цели.