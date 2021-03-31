Макрон объявил об ужесточении мер против COVID-19 по всей Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о трёхнедельном закрытии школ по всей стране и запрете на перемещение по регионам сроком на месяц – в попытке справиться с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В среду вечером Макрон выступил с телеобращением, отметив, что ограничения, уже действующие в Парижском регионе и других частях Франции на севере и востоке, теперь распространятся на всю страну с субботы, 3-го апреля.

Жителям разрешат выходить или выезжать на прогулки, но только в радиусе 10 километров от их домов и без компаний. Закроется ещё больше магазинов, в которых не продаются товары первой необходимости. Сохранится действие комендантского часа с 7-ми часов вечера до шести утра. "Мы увидим свет в конце туннеля, если будет действовать сообща в предстоящие недели", - подчеркнул французский лидер.

По словам Эммануэля Макрона, помимо китайского варианта коронавируса во Франции активно распространяется так называемый британская разновидность COVID-19. Президент назвал его распространение "эпидемией в эпидемии", передаёт RFI.

На 1-е апреля в парламенте намечены дебаты по новым ограничениям в связи с COVID-19.

Во вторник во Франции число находящихся в палатах интенсивной терапии тяжело больных пациентов с COVID-19 превысило пять тысяч. Снизить нагрузку на больницы власти называют одной из главных, стоящих перед ними задач.

Предыдущие два локдауна во Франции власти объявляли в марте и октябре прошлого года.