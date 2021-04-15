Время Свободы: "Потому что судят меня, а не банду убийц Навального"
Любовь Соболь приговорена к году исправительных работ условно за попытку проникновения в квартиру одного из отравителей Алексея Навального***Обыски и задержания сотрудников студенческого издания DOXA в день двадцатой годовщины разгрома НТВ***Верховный суд постановил, что государство должно выплатить компенсацию матери солдата-срочника, покончившего с собой из-за избиений и унижения командиром
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