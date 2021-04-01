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Человек имеет право Live

live Человек имеет право Live. Редкие лекарства и лоббизм в Совфеде

Человек имеет право Live. Редкие лекарства и лоббизм в Совфеде
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Человек имеет право Live. Редкие лекарства и лоббизм в Совфеде

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Как чиновники предлагают решать проблему с обеспечением медикаментами людей с редкими заболеваниями. Чьи интересы продвигают сенаторы в Совете Федерации и почему в России не принимают закон о лоббизме.

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