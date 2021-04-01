Суд в Гонконге признал виновными 7 оппозиционеров по делу о протестах

Суд в Гонконге признал правозащитника и основателя Демократической партии Мартина Ли, медиамагната Джимми Лая и ещё пять. оппозиционеров виновными в организации и участии в незаконной акции протеста в августе 2019 года против влияния Пекина. Судье предстоит заслушать доводы адвокатов, после этого будет вынесен приговор, сообщает Bloomberg.

В несанкционированной мирной демонстрации 18 августа 2019 года приняли участие около двух миллионов человек.

Подсудимым может грозить до пяти лет тюрьмы. Джимми Лай также обвиняется в нарушении закона о национальной безопасности и мошенничестве.

Протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Поводом стало намерение местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Оппозиция тогда заявила, что Пекин сможет использовать закон для преследования диссидентов. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

30 июня 2020 года власти Китая приняли закон о национальной безопасности Гонконга. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, протесты. Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.

На этой неделе Пекин утвердили реформу избирательной системы Гонконга, который имеет статус специального административного района Китая. Она позволит Пекину получить контроль над отбором кандидатов для парламентских выборов в этом регионе и отстранять от участия в выборах неугодных кандидатов.