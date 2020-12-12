В Гонконге предъявили обвинение медиамагнату Джимми Лаю

Прокуратура в Гонконге предъявила новое обвинение оппозиционному медиамагнату и издателю Джимми Лаю. Ему вменяют "сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности". Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Бизнесмена обвиняют в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Прокуратура считает, что Лай обратился к иностранному государству, учреждению, организации или физическому лицу с просьбой "ввести санкции или заняться другой враждебной деятельностью против Китая". Если бизнесмена признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение. В субботу суд отказался выпустить Лая под залог. Он останется под арестом до апреля 2021 года. Лая также обвиняют в мошенничестве, связанном с использованием штаб-квартиры принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital в целях, не разрешенных при аренде здания.
72-летний Джимми Лай владеет медиахолдингом Next Digital, которому принадлежит популярная гонконгская либеральная газета Apple Daily. Бизнесмен активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом. Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.
- Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
- Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.
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