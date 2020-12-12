В Гонконге предъявили обвинение медиамагнату Джимми Лаю

Прокуратура в Гонконге предъявила новое обвинение оппозиционному медиамагнату и издателю Джимми Лаю. Ему вменяют "сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности". Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Бизнесмена обвиняют в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Прокуратура считает, что Лай обратился к иностранному государству, учреждению, организации или физическому лицу с просьбой "ввести санкции или заняться другой враждебной деятельностью против Китая". Если бизнесмена признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение. В субботу суд отказался выпустить Лая под залог. Он останется под арестом до апреля 2021 года. Лая также обвиняют в мошенничестве, связанном с использованием штаб-квартиры принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital в целях, не разрешенных при аренде здания.

72-летний Джимми Лай владеет медиахолдингом Next Digital, которому принадлежит популярная гонконгская либеральная газета Apple Daily. Бизнесмен активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом. Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.