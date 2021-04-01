Риски дефицита сахара отсутствуют, заявляют в правительстве РФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила об отсутствии рисков дефицита сахара в стране. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе также подтвердили, что ситуация на российском рынке сахара – стабильная.

Ранее "Известия" со ссылкой на два источника на рынке сообщили о проблемах, которые появились у торговых сетей при закупке сахара по фиксированной цене. По их словам, это произошло из-за того, что власти с 1 апреля решили компенсировать производителям сахара затраты за каждый проданный торговым сетям килограмм. Заводы временно прекратили продавать продукцию в ожидании вступления в силу решения о субсидиях. В результате длительность задержки с закупкой сахара по фиксированной цене составила более недели, рассказал собеседник издания.

В то же время в крупных сетях, например, в "Ашане" и "Ленте", газете заявили, что проблем с поставками нет, продукция есть на полках.



Глава Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о нарушении поставок сахарного песка со стороны производителей не соответствуют действительности. Он заподозрил ритейлеров в создании искусственного дефицита сахара. По его словам, торговые сети стремятся закупить сахар впрок и этим создают необоснованный ажиотаж, сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты — сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения.

В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары.