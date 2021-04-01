Лев Шлосберг и Владимир Рыжков заявили об участии в выборах  

Глава псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг выдвинет свою кандидатуру на выборах в Госдуму в одном из округов Москвы, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источники в партии. Сам Шлосберг рассказал агентству "Интерфакс", что "рассматривает" такую возможность, добавив, что решение в каком именно районе выдвигаться пока не принято.

Эксперты предполагают, что это может произойти в Преображенском округе столицы, где два года назад на выборах в Мосгордуму кандидаты от мэрии, в том числе секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, проиграли своим оппонентам.

В четверг о своём участии в выборах от партии "Яблоко" заявил ещё один оппозиционный политик, бывший сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Рыжков. Речь пока идёт о довыборах в Мосгордуму, которые, как и выборы в Госдуму, запланированы на сентябрь этого года.

Рыжков планирует баллотироваться по Гагаринскому округу Москвы, место представителя которого в столичном парламенте освободилось в связи со смертью вице-спикера Николая Губенко. Отмечается, что в Гагаринском районе на муниципальных выборах кандидаты от "Единой России" не получили ни одного мандата, при этом все 12 мест достались выдвиженцам от "Яблока". Сам Рыжков уточнил, что его "выдвижение по одномандатному округу в Мосгордму не исключает возможности участия в выборах в российский парламент по списку партии", но окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

Ряд политологов считают, что если Рыжков и Шлосберг будут поддержаны проектом Алексея Навального "Умное голосование", то у них есть шансы на победу.

Ранее Лев Шлосберг публично раскритиковал основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского за его статью о Навальном. В ней Явлинский обвинил оппозиционера, который в этот момент находился в СИЗО под арестом, в "национализме", "популизме" и вовлечении в протестные акции несовершеннолетних. Также он назвал "странным" отравление Навального.