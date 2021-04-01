ЕСПЧ признал нарушения прав в деле россиянина, осуждённого за госизмену

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение права на справедливый суд в деле радиоинженера Геннадия Кравцова, осужденного по статье о госизмене . Об этом сообщает "Команда 29".

В 2010 году Кравцов, который ранее служил в Главном разведывательном управлении, отправил свое резюме в шведский Радиотехнический центр Вооруженных сил. В нём, по версии следствия, он разгласил сведения о космическом аппарате "Целина-2" и данные о кадровом составе ГРУ. При этом суд отказался допросить экспертов, которые дали заключение о секретности этих сведений.

Именно на это обстоятельство указали адвокаты "Команды 29", которые готовили жалобу в суд в Страсбурге. Она была подана в июле 2016 года. ЕСПЧ удовлетворил жалобу, признав это достаточным нарушением для пересмотра уголовного дела.

В 2015 году Геннадия Кравцова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Кравцов вину не признал. Позже Верховный суд снизил срок до шести лет. В прошлом году Кравцов вышел на свободу.