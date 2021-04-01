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Смоленская прокуратура проверяет видео о массовом убийстве лосей 

Прокуратура Смоленской области начала проверку опубликованного в интернете видеоролика с десятками убитых лосей на предмет незаконной охоты.

На появившихся в одной из соцсетей кадрах видны как минимум шестнадцать трупов животных, сваленных в кучу посреди леса, с огнестрельными ранениями. Неизвестный мужчина, который ведёт видеосъёмку, комментирует происходящее так: "Вот, сегодня поохотились".

О том, что массовое убийство произошло именно в Смоленский области, одним из первых сообщил предприниматель Герман Стерлигов, не указав источник информаци. По другим данным, видео с трупами животных было сделано в Тверской области.

При этом природоохранные ведомства двух регионов опровергают массовый отстрел лосей на своих территориях.

В начале марта "Новая газета" сообщала о нескольких случаях незаконного отстрела пятнистых оленей в национальном парке "Лосиный остров". Всего были убиты свыше десяти животных, или почти десять процентов от всего поголовья.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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