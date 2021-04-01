Жена арестованного по обвинению в шпионаже в пользу России итальянского офицера объяснила его поступок снижением доходов семьи из-за пандемии коронавируса. Четыре ребёнка, четыре собаки и ипотека не могут содержаться за 3000 евро, заявила она. По её словам, её муж после 30 лет службы выбрал бы для продажи России бесполезные сведения. Интервью опубликовала газета Corriere della Sera.

Офицер Генштаба Вальтер Биот был задержан спецназом вечером во вторник при передаче секретных сведений сотруднику аппарата российского военного атташе в Риме. Утверждается, что документы, которые он намеревался передать России, касались деятельности итальянских вооруженных сил и НАТО. В том числе это могло касаться операций в Афганистане и Ираке, отмечает газета. За это он должен был получить 5 тысяч евро.

Его жена Клаудия Карбонара заявила Corriere della Sera, что зарплата Биота, имеющего звание капитана фрегата (эквивалент российского капитана второго ранга или подполковника), – 3000 евро. По её словам, почти половина этой суммы – 1200 евро – уходит на ипотеку за дом в пригороде Рима за 268 тысяч евро, плюс затраты на школу и тренажёрные залы. "Он боялся, что не может больше позволить себе наши расходы", – заявила она, отметив, что семья не жила в роскоши.

По её словам, её супруг бы не предложил российской разведке данные, которые бы навредили Италии. "30 лет он служил на флоте и в Генштабе, он всегда был предан своей родине, – заявила она. – Он, должно быть, хорошо подумал, чтобы не подставить под угрозу национальные секреты, он же не дурак". По предъявленной статье о шпионаже офицеру грозит больше 10 лет тюрьмы.