В "Роскосмосе" признали: санкции приводят к убыткам и срыву контрактов

"Роскосмос" не может выполнить ряд госконтрактов в срок из-за западных санкций, в связи с чем космические предприятия несут убытки, заявил заместитель гендиректора корпорации Максим Овчинников.

Он признал, что санкции негативно влияют на экономику отрасли, поскольку ограничивают доступ к "критически важным технологиям и комплектующим". Исполнение ряда госконтрактов задерживается на несколько лет, каких именно - Овчинников не уточнил.

Вместе с тем он озвучил размер убытков подведомственных предприятий от пандемии коронавируса. По словам заместителя гендиректора "Роскосмоса", они составили около 6 миллиардов рублей.

В феврале США внесли в санкционные списки несколько российских космических предприятий, среди них - один из крупнейших ракетно-космических центров "Прогресс". Согласно ограничительным мерам, американским компаниям для экспорта, реэкспорта или передачи продукции им теперь нужно получать специальные лицензии.

Ранее Владимир Путин раскритиковал руководство "Роскосмоса" за срыв сроков реализации космических программ, публично анонсированных самим президентом - в частности, программы "Сфера", которая по планам должна обеспечить связью всю поверхность земного шара. Рогозин обвинил в задержке правительство.

В августе прошлого года российское Министерство финансов сообщило, что госкорпорация "Роскосмос" использовала только 35 процентов бюджетных средств, выделенных ей на 2020 год. Кроме того, 180 миллиардов рублей лежит на счетах организаций ракетно-космической промышленности и не приносят пользу. В министерстве отметили, что такая ситуация недопустима. Многочисленные финансовые нарушения в "Роскосмосе" нашла также Счётная палата. Позже в корпорации заявили, что большинство нарушений устранены.

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