Рогозин сообщил о сокращении на 20% "раздутых" зарплат в "Роскосмосе"

Заработные платы менеджеров "Роскосмоса" в связи с экономией были сокращены на 15–20 процентов. Об этомсообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях к своему посту в фейсбуке.



"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15–20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента", — написал он, отвечая одному из пользователей, который возмутился закрытием журнала "Новости космонавтики". По словам Рогозина, оптимизация коснулась и штата корпорации — её аппарат сократили на 100 человек; кроме того, с 100 до 15 человек сократили аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).



"Деньги концентрируются исключительно на создании нового научно-технического задела", — подчеркнул глава "Роскосмоса".

В годовом отчете за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В прошлогоднем отчёте эти данные отсутствуют.

В августе власти урезали финансирование российской федеральной космической программы, рассчитанной до 2025 года, на 150 миллиардов рублей. Первоначально на космическую программу планировалось потратить 1 триллион 406 миллиардов рублей. Рогозин тогда заявил, что "сокращение финансирования приведёт к деградации отрасли".

В ответ в Министерстве финансов сообщили, что по состоянию на 11 августа госкорпорация использовала только 35 процентов бюджетных средств, выделенных ей на 2020 год. Кроме того, 180 миллиардов рублей лежит на счетах организаций ракетно-космической промышленности и не приносят пользу. В министерстве отметили, что такая ситуация недопустима и "важно ставить вопрос не об увеличении финансирования космической программы, а о более эффективном использовании уже выделенных денег".

Недавно "Роскосмос" столкнулся с критикой президента. Владимир Путин остался недоволен, как руководство "Роскосмоса" занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство. Создание "Сферы", которая должна обеспечивать связью всю поверхность земного шара, было анонсировано Путиным в 2018 году.

Счётная палата неоднократно сообщала о масштабных финансовых нарушениях в "Роскосмосе". После этого летом 2020-го правительство предложило засекретить госзакупки «Роскосмоса».

