Компания Пригожина заявила о новом деле против Леонида Волкова

В России правоохранительные органы завели дело на оппозиционера Леонида Волкова по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом 1 апреля заявила его компания "Конкорд". Предприниматель обвиняет соратника Алексея Навального в клевете.

По версии компании, в сентябре 2020 года Волков на своих страницах в соцсетях якобы "разместил посты с заведомо ложной, не соответствующей действительности информацией" о бизнесмене.

"Конкорд" сообщил, что в ОМВД по Савеловскому району Москвы, куда было подано заявление, в ходе доследственной проверке обнаружили в публикациях оппозиционера состав преступления. В полиции эту информацию пока не комментировали.

Волков в разговоре с "МБХ медиа" сообщил, что о возбуждении уголовного дела его не уведомляли. Оппозиционер уточнил, что читал пресс-релиз компании Пригожина.

В настоящее время Волков находится за границей. В России на него заведено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Волков заочно арестован на два месяца и объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, оппозиционер призывал подростков участвовать в акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Волков отрицает вину.

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