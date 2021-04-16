Лицом к событию. Послание Путину от США и послание Путина России

Политолог Станислав Белковский и политик Яков Якубович обсуждают: 1. Чем аукнется для России новый санкционный пакет США? Какие "ответные меры" сможет придумать Кремль? 2. Зачем Россия закрывает часть акватории Черного моря? 3. Внесет ли Путин в послание Федеральному собранию "военные" нотки? 4. Что будет с Алексеем Навальным?
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