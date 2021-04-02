В Благовещенске врачи провели операцию на сердце во время пожара

В Благовещенске в кардиохирургическом центре днём 2 апреля произошёл пожар, загорелась кровля. Из здания эвакуировали всех, кроме восьми человек медперсонала и одного пациента - ему проводили операцию на открытом сердце. Об этом сообщает управление МЧС по Амурской области.

Врачи не стали её останавливать, поскольку транспортировать пациента и бригаду медиков было невозможно. Операционная находится на первом этаже здания, вода туда не поступала, и пожарные контролировали ситуации, сообщили в мэрии Благовещенска.

После того, как операция завершилась, пациента и медиков эвакуировали. Источник "Интерфакса" в клинике рассказал, что операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в областной больнице в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет.

Площадь возгорания в здании кардиохирургического центра составила 1600 квадратных метров. Эвакуированы около 120 человек, в том числе 67 пациентов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвуют 59 пожарных и 28 единиц техники. По данным МЧС, возгорание удалось локализовать. Причина возгорания пока неизвестна.

Из здания также эвакуируют дорогостоящее медицинское оборудование и технику.