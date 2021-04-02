Польша отвергла заявления о провокациях против "Северного потока"

Командование вооружённых сил Польши отвергло заявления о провокациях против строительства газопровода "Северный поток-2".

В четверг, 1 апреля, оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что трубоукладочный флот "Северного потока" регулярно подвергаются провокациям со стороны иностранных кораблей, подводных лодок и самолётов. Представитель оператора, в частности, обратил внимание, что на небольшой высоте и на близком расстоянии от места укладки труб облёты совершает польский противолодочный самолёт.

Польские военные заверили, что военно-морские силы страны выполняют свои задачи в соответствии с международным правом.

"Северный поток-2" идёт по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода позволит Москве оказывать большее давление на Киев и подорвёт европейскую энергобезопасность. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители. Участники проекта, включая Германию, заверяют, что проект носит исключительно экономический характер.

По данным оператора проекта, газопровод готов на 95 процентов. Укладка труб началась в 2018 году и должна была закончиться в конце 2019-го. Сроки были сорваны из-за санкционного давления Вашингтона. Американские законодатели требуют от Белого дома более решительных действий в отношении российского проекта. Источники СМИ сообщают, что администрация президента США Джо Байдена опасается, что новые санкции негативно скажутся на отношениях Вашингтона с Берлином.

В настоящее время работы идут в территориальных водах Дании, затем строительство должно продолжиться в водах ФРГ.