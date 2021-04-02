Суд в Москве оштрафовал Twitter после постов об акциях протеста

Суд в Москве оштрафовал компанию Twitter почти на девять миллионов рублей по трём протоколам за отказ удалять посты, которые, по мнению властей, призывали несовершеннолетних на акции протеста. Об этом пишет РБК.

Правонарушения, за которые Twitter получил штрафы, были совершены 23 и 24 января, уточнили в суде. 23 января в России проходила акция против преследования оппозиционера Алексея Навального.

Ранее за аналогичные сообщения были оштрафованы соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". 2 апреля запланировано рассмотрение аналогичного протокола в отношении Facebook и на 6 апреля – в отношении TikTok и Telegram.

10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении работы Twitter в России. Ведомство уточнило, что такое решение принято из-за отказа соцсети удалить незаконный контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.