Байден заверил Зеленского в твёрдой поддержке со стороны США

Президент США Джо Байден провёл в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Белого дома.

Байден заверил собеседника в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму.

Президент США подчеркнул приверженность его администрации стратегическому партнёрству в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и продвижения реформ, основанных на демократических ценностях. В Белом доме считают, что именно эти ценности служат справедливости, безопасности и процветанию народа Украины.

Оба лидера согласились, что эти реформы являются сердцевиной евро-атлантических устремлений Украины.



Президенты обеих стран также обсудили важность тесного сотрудничества между США и Украиной в противодействии пандемии COVID-19.

Ранее в пятницу появилось заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, о "весьма пугающей" ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Агентство "Интерфакс" приводит слова Пескова о "множественных провокациях" со стороны вооружённых сил Украины.

Штаб операции Объединённых сил на востоке Украины сообщил вечером в пятницу, что 2 апреля ситуация в зоне конфликта была напряжённой. Правительственные войска, гражданская инфраструктура неоднократно подвергались обстрелам. Ранения получили двое военнослужащих и один гражданский.