3 апреля на фестивале независимого документального кино "Артдокфест" – состоится премьера фильма "Профессионал Авдей Тер-Оганьян", рассказывающего о российском художнике-акционисте, прожившем более 20 лет в эмиграции и два года назад вернувшемся в Россию.

В 1998 году Тер-Оганьяна обвинили в разжигании религиозной вражды из-за перформанса "Юный безбожник", во время которого он в шуточной форме предлагал посетителям выставки осквернить бумажные репродукции икон или заплатить за то, чтобы осквернение совершил за зрителя сам художник.

Это дело стало первым преследованием российского художника из-за того, что впоследствии назовут в законе "оскорбление чувств верующих". Чтобы избежать уголовного преследования, художник вынужден был эмигрировать и более 20 лет прожил в Праге.

"Я не ожидал, что будет дело, я действительно был тогда отчасти наивным. Ну, а за что? – вспоминает Авдей Тер-Оганьян. – Это было в рамках художественного мероприятия. Там ведь чего только не было на этой выставке. Напротив моего стенда висела картина Дубоссарского, называлась "Праздник урожая", на которой была изображена оргия колхозников на фоне фруктов, гусей, коров и тракторов. Было огромное количество шокирующих вещей.

Я понимал, что речь шла о провокационной вещи и что православные будут биться в ярости , но тогда это не было запрещено, тогда не было статьи "оскорбление чувств верующих", и меня обвинили в разжигании религиозной вражды. Атеисты против православных? Была ситуация обратная, православные себя агрессивно пропагандировали".

В фильме рассказывается в основном о выставках и перформансах, которые Тер-Оганьян делал до отъезда из России. В него вошли архивные съемки, снятые в рамках инициативы "Школа современного искусства": акции, сделанные молодыми художниками под руководством Тер-Оганьяна, а также во время организованного совместно с теоретиком и куратором Анатолием Осмоловским перформанса "Баррикада" в мае 1998 года, когда большая группа художников и их единомышленников построили баррикаду, перекрыв Большую Никитскую улицу в Москве по случаю 30-летия французской студенческой революции 1968 года.

Режиссер фильма Мария Соловьева записала к выходу фильма воззвание, в котором обращает внимание на то, как изменилась реакция силовых структур на художественные акции за последние 20 лет в России: если в 1998 году во время перформанса "Баррикада" милиция просто наблюдала за присутствующими, спокойно ожидая, когда участники разойдутся, то в последнее время за любым выступлением, не только политическим, следует крайне агрессивная реакция полиции.

"Параллели, безусловно, существуют с сегодняшней художественной ситуацией, – говорит Мария Соловьева. – Когда Авдей Тер-Оганьян возвращался в Россию, он неоднократно говорил о том, что он боится что-то не то сказать, что-то не то сделать, и при этом очень скучал по Москве, из которой уезжал. Его друзья говорили ему, что он должен понимать, что Москва, в которую он возвращается, – не та, из которой он бежал, что стало все еще жестче".

Соловьева объясняет, что слово "Профессионал" в названии документальной ленты возникло потому, что в нем используются сцены из одноименного французского фильма. В документальной ленте рассказ художника о своих акциях и действие фильма с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли соединены таким образом, что возникают иронические параллели, таким образом метафорически напоминая, что одной из тем, которые разрабатывает Тер-Оганьян во многих своих работах – это граница понимания человеком смешного и иронического.

"Фильм "Профессионал" – история про тайного агента, которого отправляют в Африку, чтобы он там победил диктатуру, а в итоге оказывается, что его миссия уже давно закрыта, и он вынужден вернуться и бороться со своими бывшими коллегами. Пока мы три года снимали разговоры с Авдеем Тер-Оганьяном, оказалось, что он решил вернуться в Россию. Мы, конечно, поняли, что этот шанс нельзя упустить, взяли камеры, и так еще в финале сложилась параллель, что в конце фильма Бельмондо садится в самолет и его убивают, а художник у нас в итоге остался жив и возвращается в Россию целым и невредимым", – говорит Соловьева.

"Это была моя идея соединить фильм с Бельмондо и мой рассказ, но я представлял себе это несколько иначе. Я хотел оставить фильм без всяких вмешательств, а только сделать врезки, во время которых я появляюсь и что-то рассказываю. Поэтому мне кажется, что теперь отчасти фильм Бельмондо разрушен: получилось мое интервью с вкраплением Бельмондо. Я хотел наоборот. Но я понимаю, почему так произошло. В целом мне фильм понравился. И я хотел бы сказать о нем как бы с жизненной стороны.

Мария Соловьева ужасно помогла мне в тот период жизни, когда проходили съемки. Я тогда хотел вернуться в Москву, вот я вернулся, и совершенно иначе себя чувствую. То, что она появилась и мы с ней делали – съемки длились больше года – за это я ей благодарен", – говорит Авдей Тер-Оганьян.

Документальный фильм Марии Соловьевой будет показан в московском кинотеатре "Октябрь" 3 и 5 апреля, а также на кинофестивале Festival del Cinema di Cefalù.