В Вене во вторник возобновятся контакты участников "ядерной сделки"

США согласились участвовать в консультациях о возобновлении "ядерной сделки" 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами. С таким заявлением выступил в пятницу представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Переговоры начнутся во вторник в Вене. Представители США, Великобритании, Франции, России, Китая и Германии обсудят с представителями Ирана возможность возобновления договорённостей. Администрация Дональда Трампа в 2018 году обвинила Тегеран в обмане партнёров и вышла из сделки. Одновременно США ввёли санкции в отношении Ирана. Как отмечает "Голос Америки", это решение Трампа побудило Тегеран нарушить некоторые ограничения, предусмотренные условиями сделки.
Нед Прайс сообщил, что США не ожидают быстрого результата от венских переговоров, но считают их необходимыми. Представитель Госдепартамента отметил, что в Вашингтоне готовы к проведению прямых переговоров непосредственно с Тегераном. Однако, дипломатический источник в Евросоюзе сообщил агентству "Рейтер", что, находясь в одном городе, дипломаты США и Ирана не будут находиться в одной комнате.
- Совместный всеобъемлющий план действий - политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как "5+1", относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Германии.
- В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
- Переговоры между Ираном и группой "5+1" начались в 2005 году, их главной целью было получение от Ирана гарантий, что Тегеран не разрабатывает ядерное оружие. Одновременно международные партнёры признали право Тегерана вести мирную ядерную деятельность.
- Соблюдение условий сделки всеми сторонами предусматривало отмену международных экономических санкций в отношении Ирана, что открывало большие возможности для развития иранской экономики.
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