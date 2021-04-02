В Вене во вторник возобновятся контакты участников "ядерной сделки"

США согласились участвовать в консультациях о возобновлении "ядерной сделки" 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами. С таким заявлением выступил в пятницу представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



Переговоры начнутся во вторник в Вене. Представители США, Великобритании, Франции, России, Китая и Германии обсудят с представителями Ирана возможность возобновления договорённостей. Администрация Дональда Трампа в 2018 году обвинила Тегеран в обмане партнёров и вышла из сделки. Одновременно США ввёли санкции в отношении Ирана. Как отмечает "Голос Америки", это решение Трампа побудило Тегеран нарушить некоторые ограничения, предусмотренные условиями сделки.

Нед Прайс сообщил, что США не ожидают быстрого результата от венских переговоров, но считают их необходимыми. Представитель Госдепартамента отметил, что в Вашингтоне готовы к проведению прямых переговоров непосредственно с Тегераном. Однако, дипломатический источник в Евросоюзе сообщил агентству "Рейтер", что, находясь в одном городе, дипломаты США и Ирана не будут находиться в одной комнате.