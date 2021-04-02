В Дагестане на полицейского, сообщившего о пытках, завели дело

В Дагестане на бывшего полицейского Ибрагима Гаджиева, сообщившего о пытках, завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сапият Магомедову.

По словам юриста, по уголовному делу проводятся следственные действие. Другой информацией она не располагает.

Ранее в пятницу сотрудники полиции задержали Гаджиева. Он был заблокирован в машине своего родственника с вечера четверга, после того, как вышел из здания суда, где рассматривалось административное дело в отношении него о неповиновении сотрудникам полиции. Дело было прекращено. Однако после заседания полицейские требовали от Гаджиева проехать с ними на допрос.

Ибрагима Гаджиева обвинили в неповиновении полиции после обыска 31 марта. В тот день в его дом в шесть часов утра ворвались люди в масках и увезли бывшего полицейского. Ни адвокат, ни родственники не знали, где находится Гаджиев. Позднее адвокат Сапият Магомедова сообщила, что её подзащитного пытали током в отделе полиции. Следы побоев зафиксировали прибывшие на место врачи скорой помощи.