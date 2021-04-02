Украина объявила санкции в отношении Россотрудничества и контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении ограничительных мер в отношении 79 юридических и 10 физических лиц. По его словам, санкции введены в отношении крупнейших контрабандистов, действовавших в стране. Под санкции также попали 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество сообщила "Украинская правда".

На днях Владимир Зеленский утвердил "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма", согласно которой Киев намерен продолжать санкционное давление на Россию. Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что одновременно с обнародованием документа о стратегии, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против 26 физических и 80 юридических лиц из России. В распоряжение издания "Обозреватель" попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".Санкциями предусмотрены блокировка активов, прекращение торговых операций, приостановка исполнения обязательств.