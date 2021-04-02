Украина объявила санкции в отношении Россотрудничества и контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении ограничительных мер в отношении 79 юридических и 10 физических лиц. По его словам, санкции введены в отношении крупнейших контрабандистов, действовавших в стране. Под санкции также попали 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество сообщила "Украинская правда".
На днях Владимир Зеленский утвердил "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма", согласно которой Киев намерен продолжать санкционное давление на Россию. Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что одновременно с обнародованием документа о стратегии, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против 26 физических и 80 юридических лиц из России. В распоряжение издания "Обозреватель" попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".Санкциями предусмотрены блокировка активов, прекращение торговых операций, приостановка исполнения обязательств.
- Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.
- В 80 странах мира работют 98 представительств Россотрудничества - это более 70 российских центров науки и культуры и более 20 дипломатов в двух десятках российских посольств. Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел России.
- Предшественником Россотрудничества был Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).
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