Десять лет войны в Сирии - сотни тысяч погибших, миллионы беженцев

К 10-летию первых протестов против режима Башара Асада в Сирии и шестой годовщине участия российских войск в этом конфликте российские правозащитники выпустили 200-страничный доклад о нарушениях прав человека и гуманитарного права в Сирии. Документ изучила Русская служба Би-би-си.



За десять лет сирийский конфликт привёл к одному из крупнейших миграционных кризисов в современной истории: 5,5 миллиона сирийцев были вынуждены бежать из страны, более шести миллионов покинули свои дома и были перемещены внутри Сирии. Около 600 тысяч человек погибли, 2 миллиона были ранены и пострадали от увечий, полученных при бомбардировках и обстрелах.

В 2010 году численность населения Сирии составляла 21 миллионов 300 тысяч. После десяти лет войны население Сирии - около 17 миллионов.



Доклад подготовлен к десятилетию сирийского кризиса российскими правозащитниками из "Мемориала", "Гражданского содействия", "Молодежного правозащитного движения" и "Солдатских матерей Санкт-Петербурга". Проведено множество полевых интервью с беженцами из Сирии, правозащитниками, журналистами и представителями гражданского общества этой страны.