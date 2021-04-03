Комиссар американской Главной лиги бейсбола Роберт Манфред заявил о переносе Матча всех звезд-2021 из Атланты, штат Джорджия в знак протеста против принятого в штате закона о голосовании, передаёт "Голос Америки".

Новый закон, подписанный на прошлой неделе губернатором Брайаном Кемпом, ужесточает правила проведения выборов в штате, сокращая возможности досрочного и дистанционного голосования.

98-страничный документ запрещает раздавать еду или воду в очередях перед участками, рассылать невостребованные бюллетени людям, не пришедшим на выборы и обязывает голосующих указывать данные своих документов, — перечисляет The New York Times.

Закон вызвал критику со стороны правозащитных активистов, которые считают, что он направлен на уменьшение явки избирателей, представляющих этнические меньшинства. Кроме того, документ усиливает контроль над избирательными комиссиями штата местным парламентом, который контролируют республиканцы.

В среду президент Джо Байден резко раскритиковал новый закон и заявил, что поддержит перенос игры в качестве формы протеста. Решение Главной лиги бейсбола вызвало, в свою очередь, резкую критику со стороны политиков Республиканской партии.