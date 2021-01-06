Республиканская партия США может потерять контроль над Сенатом после второго тура парламентских выборов в штате Джорджия. Согласно предварительным итогам голосования, демократы могут занять места обоих сенаторов от штата.

Демократ Рафаэль Уорнок может стать первым чернокожим сенатором от Джорджии в истории после победы над республиканкой Келли Леффлер. После обработки 98 процентов голосов он опережает её на 1,2 процента или на 53 430 голосов, приводит предварительные результаты канал CBS.

На еще один мандат претендуют демократ Джон Оссофф и республиканец Дэвид Пердью. Оссофф лидирует на 0,4 процента или на 16 370 голосов, что делает его победу более чем вероятной.

3 ноября в США, одновременно с президентскими выборами, состоялись выборы в Сенат. В Джорджии ни один из кандидатов не смог победить с нужным числом голосов, поэтому в штате проводится второй тур голосования.

От результатов выборов зависит, какая партия получит большинство в верхней палате американского парламента. Республиканцам требуется одна победа, чтобы сохранить большинство. Демократам требуется две победы, чтобы добиться ничьей, в этом случае у обеих партий будет по 50 сенаторов.

Если такое случится, Сенат будет разделён пополам в четвёртый раз в американской истории. Такое уже случалось в 1881, 1954 и в 2011 годах. Такое разделение даст преимущество Демократической партии, поскольку решающий голос будет принадлежать в таком случае вице-президенту Камале Харрис.

Сохранение контроля над Сенатом позволит республиканцам блокировать инициативы Джо Байдена и нижней палаты Конгресса, контроль над которой держат демократы. Если демократы выигрывают выборы — они получают карт-бланш на проведение всех реформ, анонсированных избранным президентом Джо Байденом и его командой.